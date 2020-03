Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LVMH dément vouloir acheter des actions Tiffany Reuters • 23/03/2020 à 10:26









LVMH DÉMENT VOULOIR ACHETER DES ACTIONS TIFFANY PARIS (Reuters) - LVMH a réfuté lundi des informations selon lesquelles il s'apprêterait à intervenir en Bourse pour acheter des actions Tiffany, groupe avec lequel il a conclu l'année dernière une offre de rachat. "Ces rumeurs conduisent le groupe LVMH à rappeler que, conformément aux accords conclus avec Tiffany en novembre 2019, il est actuellement tenu par un engagement de ne pas acheter d'actions Tiffany", dit le groupe dirigé par Bernard Arnault dans un communiqué. Bloomberg rapportait jeudi que LVMH avait l'intention d'acheter des titres Tiffany sur le marché pour profiter de la baisse du cours du joailler américain sur fond de chute des places boursières entraînées par les inquiétudes sur la pandémie de coronavirus. L'action Tiffany a clôturé vendredi à 125 dollars alors que l'offre de LVMH le valorise à 135 dollars le titre. (Nicolas Delame; Édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées CHRISTIAN DIOR Euronext Paris -1.36% LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -1.85%