LVMH : décroche de -8%, pulvérise 570E, vise le 'gap' des 536E
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 10:06

LVMH -plombé par une chute de -13% de son bénéfice puis la soudaine dégringolade du Dollar vers 1,200/E- ouvre un second gros "gap" de rupture en 10 jours (après 602E le 16/01) : le titre décroche cette fois de -8%, pulvérise le support oblique des 575E, le récent support des 570E (et ex-plancher du 12/11/2024) et vise vise le comblement du "gap" des 536E du 14 octobre, lequel se confond avec la MM200.
Le palier de soutien suivant se dessine vers 525E (ex-zénith du 28 août puis 23 septembre 2025).

