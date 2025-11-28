 Aller au contenu principal
LVMH confirme son acompte sur dividende pour début décembre
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 10:42

LVMH confirme qu'un acompte sur dividende de 5,50 euros par action au titre de l'exercice 2025 sera mis en paiement le jeudi 4 décembre, conformément à ce qu'il avait annoncé lors de la publication de ses résultats semestriels en juillet dernier.

Dans son bref communiqué, le numéro un mondial du luxe précise que le détachement de cet acompte interviendra le mardi 2 décembre et que le dernier jour de négociation dividende attaché sera donc le 1er décembre.

Pour rappel, LVMH avait aussi mis en paiement un acompte sur dividende de 5,50 euros par action il y a un an. Au total, il avait distribué un dividende de 13 euros par action au titre de son exercice 2024.

Valeurs associées

LVMH
629,7000 EUR Euronext Paris +0,37%
