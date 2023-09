LVMH: Barclays abaisse sa recommandation à 'sous-pondérer' information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 14:18

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé jeudi avoir abaissé sa recommandation sur le titre LVMH, qu'il ramène de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' après qu'un voyage en Chine l'a rendu plus prudent sur le secteur.



Dans une note de recherche, l'analyste indique avoir passé tout le mois d'août en Chine et à Hong Kong afin de s'entretenir avec les marques, les experts et les investisseurs et d'arpenter les boutiques de luxe et les réseaux de distribution.



Conséquence, l'intermédiaire explique que l'affaiblissement de la demande dans la région l'a rendu plus prudent quant au secteur, ce qui le conduit non seulement à dégrader LVMH mais aussi à abaisser de 'positive' à 'neutre' son opinion sur le secteur.