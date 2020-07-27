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+ fortes hausses et baisses SBF 120

LVMH affiche un résultat opérationnel courant en baisse à 1,67 milliards d'euros au S1
Reuters27/07/2020 à 18:00

27 juillet (Reuters) - LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

LVMH.PA :

* VENTES AU S1 DE 18,39 MDS D'EUROS CONTRE 25,08 MDS D'EUROS L'AN DERNIER

* RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) AU S1 DE 522 MILLIONS D'EUROS CONTRE 3,27 MDS D'EUROS L'AN DERNIER

* VENTES AU T2 ONT BAISSÉ DE 38% LIKE-FOR-LIKE À 7,80 MDS D'EUROS

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 DE 1,67 MDS D'EUROS CONTRE 5,30 MDS D'EUROS L'AN DERNIER

* VENTES DE L'ACTIVITÉ MODE ET MAROQUINERIE AU T2 ONT BAISSÉ DE 37% LIKE-FOR-LIKE; DE VINS ET SPIRITUEUX DE 33%

* VENTES DE L'ACTIVITÉ PARFUMS ET COSMÉTIQUES ONT BAISSÉ DE 40% LIKE-FOR-LIKE AU T2, DE MONTRES ET JOAILLERIE DE 52%, DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE DE 38%

* DANS UN CONTEXTE TRÈS PERTURBÉ, LE GROUPE MAINTIENDRA UNE STRATÉGIE CENTRÉE SUR LA PRÉSERVATION DE LA VALEUR DE SES MARQUES

* L'IMPACT DE L'ÉPIDÉMIE SUR LES VENTES ET LES RÉSULTATS ANNUELS NE PEUT ÊTRE PRÉCISÉMENT ÉVALUÉ À CE STADE

* PERSPECTIVES : APRÈS UN SECOND TRIMESTRE TRÈS AFFECTÉ PAR LA CRISE, ON PEUT ESPÉRER QUE LA REPRISE SE MATÉRIALISE GRADUELLEMENT AU SECOND SEMESTRE

* LA DÉCISION DE PAIEMENT D'UN ACOMPTE SUR LE DIVIDENDE SERA DÉBATTUE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN OCTOBRE ET ANNONCÉE, LE CAS ÉCHÉANT, À CE MOMENT-LÀ

* LA DATE DE CLÔTURE DU PROJET D'ACQUISITION DE TIFFANY & CO DÉPEND DE L'OBTENTION DES DERNIÈRES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES

* LVMH A FAIT PREUVE AU PREMIER SEMESTRE 2020 D'UNE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE FACE À LA GRAVE CRISE SANITAIRE QUE LE MONDE TRAVERSE - PDG

* NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE LVMH EST EN EXCELLENTE POSITION POUR PROFITER DE LA REPRISE QUI, NOUS L'ESPÉRONS, SE CONFIRMERA AU SECOND SEMESTRE - PDG

* L'ASIE CONNAÎT POUR SA PART UNE AMÉLIORATION NOTOIRE DES TENDANCES, AVEC EN PARTICULIER UN FORT REBOND EN CHINE POUR LE T2

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LVMH.PA DIOR.PA

(Gdansk Newsroom)

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