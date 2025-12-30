LVMH acquiert la totalité du capital des Editions Croque Futur
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 15:23
Cette acquisition permettra aux Editions Croque Futur de dynamiser le développement et la diffusion de ses trois titres, notamment sur le numérique, et de contribuer ainsi à leur pérennité. Elle traduit également la volonté de LVMH de promouvoir une information de qualité, la culture scientifique, ainsi que sa vulgarisation.
Dans le cadre de cette opération, Maurice Szafran, conseiller de longue date de Claude Perdriel, est nommé président des Editions Croque Futur et devient directeur de la publication des trois titres.
Valeurs associées
|640,5000 EUR
|Euronext Paris
|+1,15%
A lire aussi
-
Des menaces pesant sur l'Europe aux enjeux sociétaux sur la fin de vie et l'internet, Emmanuel Macron, confronté à une impopularité record, présente mercredi ses voeux aux Français pour 2026, sa dernière année pleine à l'Elysée, dont il entend faire "une année ... Lire la suite
-
La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mardi la reprise progressive du trafic entre Londres et le continent après plusieurs heures de suspension due à un problème technique, qui ont perturbé les plans de nombreux passagers au beau milieu des fêtes de fin d'année. ... Lire la suite
-
Face au froid sévère qui s'est abattu sur la France, les associations redoublent d'efforts pour aider les sans-abri, soutenues par des bénévoles occasionnels pendant les vacances de fin d'année. Exemple à la Mie de Pain, à Paris.
-
La valeur du jour à Wall Street - Tesla dévoile les prévisions des analystes pour l’automobile et le stockage d’énergie
(AOF) - Tesla (+0,18% à 460,49 dollars) a dévoilé les prévisions de livraisons de véhicules calculées à partir des estimations des analystes. Au quatrième trimestre, le constructeur américain pourrait avoir livré 422 850 véhicules, soit une baisse de 14,94% par ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer