 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 707,92
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LVMH : -4%, retombe sur 500E
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 16:56

(Zonebourse.com) - La récente amorce de rebond rencontre un sérieux vent contraire : LVMH rechute de -4%, retombe sur 500E et efface tous ses gains depuis le 27 août.
La construction haussière à l'oeuvre depuis le plancher des 457E du 12 août serait compromise par une rechute sous les 476E.

Valeurs associées

LVMH
501,6000 EUR Euronext Paris -3,69%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank