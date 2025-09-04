LVMH : -4%, retombe sur 500E information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 16:56









(Zonebourse.com) - La récente amorce de rebond rencontre un sérieux vent contraire : LVMH rechute de -4%, retombe sur 500E et efface tous ses gains depuis le 27 août.

La construction haussière à l'oeuvre depuis le plancher des 457E du 12 août serait compromise par une rechute sous les 476E.





Valeurs associées LVMH 501,6000 EUR Euronext Paris -3,69%