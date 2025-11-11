 Aller au contenu principal
LVMH : +3,5% à 638,5E, au plus haut depuis le 7 mars
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 15:58

LVMH est maintenant au coude à coude avec Hermès avec un gain +3,5% à 638,5E et partage la plus haute marché du podium en ce mrdi.

Le titre se retrouve au plus haut depuis le 7 mars dernier, proche d'un retracement de la résistance des 652,6E du 9 décembre 2024 (MM à 50 semaines).
Le prochain objectif sera l'ex-support sommital des 684E du 16 janvier au 3 mars dernier (MM à 200 semaines).

Valeurs associées

LVMH
637,800 EUR Euronext Paris +3,22%
