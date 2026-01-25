Merck ne discute plus du rachat de Revolution Medicines-presse

PHOTO DE FICHIER : Le logo Merck à l'entrée du campus de Merck & Co à Rahway, New Jersey, New Jersey

Merck n'est plus en discussions pour racheter ‍le spécialiste des médicaments contre le cancer Revolution Medicines, rapporte dimanche le ‌Wall Street Journal.

Les pourparlers ont cessé, les deux groupes n'étant ​pas parvenus à s'entendre sur ⁠le prix d'une éventuelle acquisition, a précisé le quotidien économique ⁠et financier ‍américain, citant des sources proches ⁠du dossier. Le Wall Street Journal ajoute qu'il est possible que ​les négociations reprennent ou qu'un autre candidat au rachat au Revolution ⁠se présente.

Reuters n'a pas pu ​vérifier dans l'immédiat cette information. ​Merck et ​Revolution Medicines n'ont pas répondu pour ​le moment ⁠aux demandes de commentaires de Reuters.

Le Financial Times avait rapporté ce mois-ci que Merck était en discussions pour ‌acheter Revolution Medicines dans le cadre d'une opération évaluée entre 28 et 32 milliards de dollars.

(Rédigé par Mihika Sharma à Bangalore; version française ‌Claude Chendjou)