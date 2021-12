LV Group : LVMH lance une OPR à 10.000 euros par action !

Le groupe de luxe a déposé un projet d'OPR sur LV Group. (© cc M. Lebreton)

L’opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche de simplification juridique du leader mondial du luxe visant en particulier à réduire le nombre de holdings intermédiaires.

Le groupe LVMH a donc déposé auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait visant les actions de cette société holding qui contrôle notamment Louis Vuitton, Berluti, Celine, Kenzo, Givenchy, etc.

A ce jour, LVMH détient, directement et indirectement, ainsi que de concert avec MM. Bernard Arnault, Antoine Arnault et Nicolas Bazire, 23.753.212 actions LV Group représentant 99,99% du capital et des droits de vote.

10.000 euros par action !

L’initiateur s’engage à acquérir la totalité des 2.652 actions non détenues, représentant 0,01% du capital, au prix de 10.000 eurospar action. Ce prix de 10.000 eurosvalorise ce bloc d’actions 26,5 millions d’euros et LV Group 237,56 milliards d’euros, soit les deux tiers de la capitalisation actuelle de LVMH (359 milliards d’euros).

Il fait également ressortir une prime – par transparence – de 17% sur le dernier cours coté de LVMH, le 14 décembre 2021, et une prime de 21% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date.

Pour mémoire, suite à la réalisation de l’OPR initiée en octobre 1992, les actions LV Group ont été radiées du premier marché de la Bourse de Paris et placées sur le compartiment des valeurs radiées à compter du 2 décembre 1992 et sont, à ce titre, susceptibles de faire l’objet d’une OPR et d’un retrait obligatoire.

L’offre créerait ainsi la