LuxFlag inaugure un label pour les fonds investissant dans la transition

LuxFlag, l’agence luxembourgeoise de labellisation des fonds, lance le label Transition pour combler une lacune jugée essentielle dans le paysage de l’investissement durable. Ce label est en effet conçu pour reconnaître et soutenir les produits financiers qui contribuent de manière crédible à la transition vers une économie bas carbone et plus durable.

« Le label Transition répond à un besoin croissant au sein de l’écosystème de l’investissement durable : faciliter le financement de stratégies alignées sur des trajectoires de transition fondées sur la science, mais qui ne répondent pas encore pleinement aux critères stricts des classifications vertes, climatiques ou à impact », explique un communiqué.

Le label Transition vient compléter la gamme des labels de LuxFlag, récemment simplifiée. Cette réorganisation a permis de réduire l’offre de huit labels à trois catégories distinctes : label Impact, label ESG et label Transition.

Une politique d’engagement active

Le label Transition définit des exigences précises. L’accent est mis sur les investissements liés à la transition : plus de 50?% des investissements du demandeur doivent être consacrés à des stratégies contribuant à la transition climatique, environnementale ou sociale, notamment. Parallèlement, les investissements doivent concerner des portefeuilles alignés sur les indices de référence européens ‘Climate Transition Benchmarks’ (CTB ) et ‘Paris-Aligned Benchmarks’ (PAB )?; des activités économiques alignées sur la taxonomie européenne?; des entreprises ou activités disposant de plans de transition crédibles ou d’objectifs scientifiques validés?; des entreprises publiant leurs impacts matériels et plans d’action conformément aux ESRS S1–S4 ou dans des activités alignées sur le projet de taxonomie sociale de l’UE.

L’obtention du label dépend aussi d’exigences en matière d’engagement actionnarial : les candidats doivent démontrer une politique d’engagement active, couvrant au minimum 20?% du portefeuille dans le cas d’un engagement direct ou 50?% dans le cadre d’un engagement collectif ou via des plateformes.

Enfin, concernant les investissements dans des secteurs tels que le charbon thermique, le pétrole et gaz, ou la production d’électricité à fortes émissions (>100 g CO2e/kWh), LuxFlag exige la combinaison d’un plan de transition crédible et d’un engagement actif.

L'Agefi