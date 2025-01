Luxe : RBC prédit des revenus stables au quatrième trimestre 2024

(AOF) - A l'ouverture des marchés ce jeudi, les valeurs du luxe se sont repliées après la publication d'une note de RBC sur le secteur. La banque canadienne table sur une stabilisation du chiffre d'affaires pour l'ensemble du secteur au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent. "Les tendances du chiffre d'affaires sur le dernier trimestre 2024 se stabiliseront globalement en séquentiel, avec un risque potentiel de hausse lié aux tendances américaines (création de richesse, certitude post-électorale, soutien macroéconomique)", précise RBC dans sa note.

"Les tendances chinoises ne devraient pas s'aggraver par rapport aux niveaux les plus bas (soutenues par les mesures de relance et l'absence de stabilité macroéconomique)", précise ensuite RBC.

Après leurs replis ce matin au sein du CAC 40, LVMH et Kering gagnent désormais respectivement 1,90% à 647,80 euros et 1,17% à 229,35 euros.

"Nous sommes plus constructifs sur les perspectives du secteur en 2025. Cela reflète la poursuite de l'amélioration aux États-Unis, un plancher probable pour les tendances en Chine, des prévisions de bénéfices plus réalistes et un positionnement favorable des investisseurs", explique aussi RBC avant de livrer ses commentaires sur le cas de LVMH et Kering.

La banque canadienne reste à Surperformance sur LVMH en augmentant la cible de 650 à 700 euros. "C'est une valeur clé pour les investisseurs qui recherchent une exposition au luxe. Son portefeuille de marques est le plus important et sans doute le plus large, et le groupe bénéficie donc d'avantages d'échelle (marketing, vente au détail, approvisionnement, développement des talents), d'une solide plateforme numérique, et génère un flux de trésorerie disponible cohérent et significatif, soutenant sa stratégie d'acquisitions", justifie RBC.

Selon la banque canadienne, le chiffre d'affaires de LVMH s’élèvera à 23,75 milliards d'euros au quatrième trimestre (soit -3% organique).

Kering : inquiétude pour Gucci

"L'approche stratégique de Kering en matière de développement de ses actifs, soutenue par une plateforme centrale considérablement améliorée, en fait l'un des conglomérats de luxe les plus solides du secteur", fait savoir ensuite RBC qui reste à "Performance en ligne" sur le titre en rehaussant son objectif de cours de 230 à 240 euros.

"La valeur de la marque Gucci reste intacte, mais elle se trouve à mi-chemin d'un repositionnement douloureux à un moment difficile du cycle général du luxe", ajoute l'analyste. La dynamique du chiffre d'affaires est actuellement inférieure à la moyenne, ce qui offre un potentiel de hausse limité à court terme, jusqu'à ce que les tendances du chiffre d'affaires s'améliorent, ce qui, selon nous, ne se produira probablement pas avant la mi-2025, compte tenu de l'impact de l'introduction de nouveaux produits", tempère RBC.

La banque canadienne table au quatrième trimestre sur un chiffre d'affaires de de 4,15 milliards d'euros pour Kering (-17% organique), et de 1,89 milliard d'euros pour Gucci (-26% organique).