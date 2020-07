Luxe : les champions français bien armés pour résister à la crise

Tout juste déconfinés, les Thaïlandais se sont rués sur les boutiques de luxe à Bangkok. (© M. Antonov/ AFP)

Bilans très solides, stratégies numériques et de développement durable affûtées : les grands groupes de l'industrie du luxe devraient traverser sans encombre une crise économique mondiale qui pourrait durer plus longtemps que prévu.

Boutiques fermées, production à l'arrêt, la crise du coronavirus a mis à mal l'industrie du luxe. Alors que les ventes étaient encore bien orientées au dernier trimestre 2019 et que l'année 2020 se présentait sous les meilleurs auspices, confirmant ainsi une tendance favorable, le marché s'est brutalement retourné dès le mois de février.

Les règles de confinement imposées dans de nombreux pays afin d'endiguer la pandémie ont causé la fermeture des magasins et réduit à néant le trafic aérien, tarissant ainsi les flux de touristes friands d'achats hors taxes.

Pronostics défavorables

Selon Altagamma, l'association qui rassemble les principaux acteurs italiens du luxe, les ventes mondiales de produits personnels (mode, maroquinerie, bijoux...) sont attendues en baisse de 20% cette année, tandis que les profits, mesurés par l'excédent brut d'exploitation, seraient en déclin de 30%.

Parmi les segments les plus sévèrement touchés figurent les montres (-25%), la joaillerie (-23%) et les vêtements (-21,5%). La maroquinerie (-17%) et les cosmétiques (-13%) devraient être un peu moins pénalisés.

Ainsi, à quelques jours de la publication des résultats semestriels des grands groupes de luxe cotés en Bourse, les observateurs anticipent des chiffres d'activité en fort repli, tout en espérant que les dirigeants se montrent plus optimistes pour la seconde partie de l'année.