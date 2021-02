Luxe : le secteur garde la confiance des investisseurs

Privés d'achats à l'étranger l'an dernier pour cause de Covid, les jeunes Chinois se sont rattrapés en prenant d'assaut les boutiques locales et le site haut de gamme d'Alibaba, Tmall Luxury Pavilion. (© AFP)

Cash-flows abondants, bilans solides, les grands acteurs mondiaux du luxe ont bien résisté à la crise sanitaire. Et le retour de la croissance devrait encore profiter aux grandes marques. Retrouvez nos conseils sur les actions LVMH, Kering; Hermès, L'Oréal, Moncler et Richemont.

Le contraste est saisissant. En 2020, les actions des grands acteurs du luxe ont poursuivi leur parcours haussier comme si de rien n'était.

À la Bourse de Paris, Hermès a gagné 32%, LVMH 23,4%, L'Oréal 17,7% et Kering 1,6%, tandis que le CAC 40 abandonnait plus de 7% sur la période. Pourtant, le marché mondial des produits personnels de luxe a été l'un des plus durement touchés par les restrictions liées à la crise sanitaire mondiale.

Selon le cabinet d'études Bain & Company, ce segment a reculé l'an dernier de 23%, à 217 milliards d'euros. L'industrie est tombée dans un véritable trou d'air, alors qu'elle progressait au rythme annuel moyen de 6% depuis 1996.

Les leaders français ont subi de plein fouet les fermetures des boutiques dans les centres-villes et les aéroports (baisse de 70% des ventes dans les magasins d'aéroports).

Premier groupe à publier ses résultats annuels, LVMH a fait part d'un recul de 16% de son chiffre d'affaires et de 34,5% de son bénéfice net par action. Anticipant la baisse des profits du groupe dirigé par Bernard Arnault, les investisseurs ne se sont pourtant pas détournés du titre.

Bien au contraire, la capitalisation boursière de LVMH a gonflé de 60 milliards d'euros en un an, plaçant la valeur au premier rang européen, au coude à