Lupus alpha renforce sa distribution wholesale en France

(AOF) - Lupus alpha renforce sa distribution wholesale à Paris avec l'arrivée de Simona Firescu, afin de soutenir le développement du gestionnaire d'actifs allemand sur le marché français. En collaboration avec Marie Fournier, qui dirige le bureau parisien depuis son ouverture en septembre 2022, Simona Firescu sera responsable du développement des ventes wholesale en France. Forte de ses nombreuses années d'expérience dans le domaine de la vente, elle se concentrera en particulier sur les investisseurs tels que les réseaux bancaires, les banques privées et les family offices.

L'accent sera mis sur des stratégies d'investissement spécialisées telles que les petites et moyennes capitalisations allemandes et européennes, les prêts collatéralisés européens (appelés " Collateralized Loan Obligations - CLO "), les stratégies de volatilité basées sur des dérivés, les stratégies de protection de capital et les obligations convertibles.

Diplômée de Sciences Po Paris, Simona Firescu a travaillé pendant près de vingt ans au sein du groupe BPCE, dont plus de dix ans en tant que responsable de la distribution wholesale chez Natixis Investment Managers. Elle y a accompagné des clients de renom en France et à l'étranger : banques privées, gestionnaires de fonds de fonds, assureurs et grandes entreprises.