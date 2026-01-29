Lunate, entreprise d'Abu Dhabi, nomme un ancien responsable d'ADQ à la tête de la croissance mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Alsuwaidi devrait renforcer l'attrait de Lunate pour les capitaux internationaux

*

Les actifs de l'ADQ ont atteint 263 milliards de dollars sous la direction d'Alsuwaidi

*

Lunate vise à doubler ses actifs en cinq ans

(Refonte du paragraphe 1, ajout du contexte et des détails du paragraphe 4)

Lunate, société basée à Abu Dhabi, a nommé Mohammed Hassan Alsuwaidi, ministre de l'investissement des Émirats arabes unis et ancien directeur de l'un de leurs plus grands fonds de placement, au poste de président exécutif et d'associé gérant, afin de diriger la stratégie de croissance mondiale de la société d'investissement.

Lunate, qui gère 115 milliards de dollars d'actifs et se décrit comme une société d'investissement alternatif indépendante, commerciale et dirigée par des partenaires, a déclaré dans un communiqué que M. Alsuwaidi contribuerait à l'expansion de sa présence internationale et à l'approfondissement des relations avec les capitaux institutionnels.

La société a pour objectif de plus que doubler ses actifs sous gestion au cours des cinq prochaines années.

M. Alsuwaidi a été le directeur général fondateur de l'ADQ, qui est entièrement détenue par le gouvernement d'Abu Dhabi et constitue le troisième fonds souverain de l'émirat. Depuis sa création en 2018, ses actifs ont atteint plus de 263 milliards de dollars dans des secteurs tels que l'énergie, les infrastructures, les soins de santé, l'alimentation et l'agriculture.

Le portefeuille de l'ADQ, qui comprend la compagnie nationale Etihad Airways et Abu Dhabi Ports Company, est considéré comme essentiel à la diversification de l'économie de l'émirat et au renforcement de la croissance non pétrolière.

Le mandat de M. Alsuwaidi à l'ADQ a pris fin, indique le communiqué, sans préciser qui le remplacera. Il reste ministre de l'investissement.

Lunate est une filiale de Chimera Investment, qui fait partie d'un conglomérat présidé par le conseiller à la sécurité nationale Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, frère du président des Émirats arabes unis Sheikh Mohamed bin Zayed. Le cheikh Tahnoun supervise un empire commercial à Abou Dhabi et préside l'ADQ ainsi que l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi, le plus grand fonds souverain des Émirats arabes unis.

Les partenaires de Lunate possèdent également des participations.

"La capacité de M. Alsuwaidi à construire à grande échelle, à attirer des capitaux mondiaux et à stimuler une croissance soutenue sera essentielle pour que Lunate continue d'accélérer son développement en tant que société d'investissement mondiale", ont déclaré Khalifa Al Suwaidi, Murtaza Hussain et Seif Fikry, les associés gérants de Lunate.

En octobre, HPS Investment Partners, propriété de BlackRock, et Lunate ont annoncé leur intention de lancer une nouvelle plateforme pour investir dans de grandes entreprises nord-américaines et européennes, dans laquelle Lunate s'engagerait à hauteur d'au moins 1 milliard de dollars.

Abu Dhabi détient la grande majorité des réserves pétrolières des Émirats arabes unis et abrite plusieurs fonds souverains qui gèrent collectivement plus de 1 500 milliards de dollars d'actifs estimés.