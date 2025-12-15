Luminar Technologies plonge après avoir entamé la procédure du chapitre 11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la société de technologie automobile Luminar Technologies LAZR.O plongent de 64,7 %

** La société entame une procédure volontaire au titre du chapitre 11; elle prévoit de poursuivre ses activités et de maintenir la livraison de son matériel et de ses logiciels lidar pendant la procédure

** LAZR annonce également la vente de son activité photonique à Quantum Computing QUBT.O pour 110 millions de dollars dans le cadre d'une transaction au comptant

** Bien que LAZR ait pris des mesures pour réduire les coûts et rationaliser les opérations, "nos dettes héritées et le rythme d'adoption de l'industrie ont remis en question notre capacité à exploiter l'entreprise de manière durable" - Paul Ricci, directeur général de LAZR

** La société déclare que son conseil d'administration a décidé qu'un processus de vente supervisé par le tribunal était la meilleure solution après un examen complet de ses options

** Jusqu'à la dernière clôture, LAZR a chuté de 83% depuis le début de l'année