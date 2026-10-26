Lumière sur l'IA, le Brésil dégringole

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par Jamie McGeever

Les actions ont pour la plupart progressé lundi, portées par un regain d’optimisme autour de l’IA, alors qu’Anthropic a déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis et que les investisseurs attendaient la publication des résultats des « Big Tech » plus tard dans la semaine. La baisse des cours du pétrole a également favorisé l’appétit pour le risque.

Le Brésil a toutefois constitué la grande exception, où les actifs financiers ont chuté à la suite de la victoire surprise du président sortant de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, lors de l’élection présidentielle de dimanche.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , j’examine si des pressions de « stagflation » pourraient s’accumuler aux États-Unis. L’éclatement de la bulle de l’intelligence artificielle exerce une pression à la baisse sur Wall Street et sur la croissance économique en général, mais la remontée des cours du pétrole et de l’énergie exerce une pression à la hausse sur l’inflation. La situation est délicate pour les investisseurs, comme pour la Fed.

À lire aujourd’hui

* Les actions brésiliennes et le real s'effondrent alors que la victoire de Lula met fin à la tendance haussière

* Le dossier d’introduction en bourse d’Anthropic révèle une croissance explosive, des risques et des coûts vertigineux

* Meta envisage une levée de fonds record de 95 milliards de dollars pour financer son expansion dans l’IA

* En Chine, la bulle de l’IA a déjà éclaté

* La Fed va marquer une pause dans ses hausses de taux, mais peut-être pas pour longtemps

* Principaux mouvements sur les marchés aujourd’hui * ACTIONS: Brésil -14%. Résultats mitigés en Asie; l’Europe et le Royaume-Uni en hausse d’environ 0,8%. Wall Street en hausse: Nasdaq +0,8%, S&P 500 +0,7%, Dow +0,3%. * SECTEURS/ACTIONS: Sept secteurs de l’indice S&P 500 progressent, quatre reculent. Technologie +1,5%, services de communication -1,4%. Tesla TSLA.O +5%, DoorDash DASH.O -6%. * MARCHÉS DES CHANGES: Le real brésilien recule de 8,5%, sa plus forte baisse depuis la dévaluation de 1999. Le peso philippin s'enfonce à un plus bas historique, proche de 64,00 pour 1 $. L'indice du dollar américain progresse légèrement. * OBLIGATIONS: Le Brésil rachète des obligations et annule des adjudications. L’adjudication américaine à 2 ans se déroule normalement — la demande étrangère recule, tandis que la demande nationale bondit. * MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le marché pétrolier recule — Brent -0,8%, WTI -1,5%. L'or +0,5%, repasse au-dessus de 4 000 $/oz.

Thèmes d’actualité du jour:

Offensive de financement de l’IA

Si les investisseurs montraient des signes de lassitude vis-à-vis de l’IA ces dernières semaines, ils le cachent bien en ce début de semaine. Lundi, Anthropic a déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, Meta

META.O a annoncé son intention de lever 95 milliards de dollars, et SpaceX SPCX.O a déclaré avoir conclu un accord de 40 milliards de dollars avec Apollo Global Management pour le financement de puces d’IA. L’introduction en bourse d’Anthropic pourrait valoriser l’entreprise à un montant record de 1 500 milliards de dollars, voire plus, et la levée de fonds de Meta constituerait également un record.

Les sommes astronomiques nécessaires au financement du développement de l’IA ont commencé à faire retomber quelque peu la bulle de l’IA, mais cela n’a pas semblé perturber les marchés lundi, du moins temporairement: les valeurs technologiques et celles liées à l’IA ont alimenté un solide rebond à Wall Street. La concurrence pour attirer les capitaux des investisseurs s’intensifie.

Brésil

Sur le plan politique, la victoire électorale surprise du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva dimanche a été véritablement historique : jamais auparavant un candidat n’avait remporté le second tour décisif après avoir perdu le premier. Cela signifie également un quatrième mandat record pour Lula, qui fêtera ses 81 ans mardi. Sans surprise, compte tenu de l’importance historique du retour de Lula, les marchés brésiliens ont réagi.

Rares sont ceux qui doutent de l’ampleur des défis budgétaires et économiques du Brésil , mais l’effondrement des actifs brésiliens observé lundi devrait s’inverser, dans une certaine mesure. Une partie de cette vague de ventes s’explique par le fait que les investisseurs ont été pris au dépourvu. Dimanche encore, les marchés prédictifs donnaient 80% de chances de victoire au sénateur Flavio Bolsonaro. Mais la marge de manœuvre de Lula pour faire adopter un programme que les investisseurs redoutent sera limitée , en raison du soutien dont bénéficie Bolsonaro au Congrès.

Une semaine faste pour les banques centrales

Cette semaine est l’une des plus chargées depuis des années en matière de décision monétaire dans les économies développées du monde, la moitié des banques centrales du G10 devant se prononcer sur les taux d’intérêt. Les autorités monétaires de Nouvelle-Zélande et du Canada devraient, selon les prévisions générales, relever leurs taux de 25 points de base, tandis que celles des États-Unis, de la zone euro et du Japon devraient les maintenir inchangés tout en laissant entrevoir d’éventuelles hausses en décembre.

L’ennemi commun est l’inflation, qui s’avère déjà trop tenace dans de nombreux pays. Les prix du pétrole et de l’énergie à l’échelle mondiale restent élevés alors que la guerre continue d’étouffer les voies d’approvisionnement au Moyen-Orient, et la crainte des décideurs politiques est que cela se répercute sur l’inflation sous-jacente et s’ancre dans les anticipations inflationnistes. Mais si la bulle de l’IA éclate, la croissance, la confiance des consommateurs et le moral des investisseurs pourraient également s’effondrer, plaçant les décideurs politiques dans une situation encore plus délicate.

Quels facteurs pourraient influencer les marchés demain?

* Inflation des prix à la production dans le secteur des services au Japon (septembre)

* PIB de la Corée du Sud (T3, estimation préliminaire)

* Le Trésor américain vend 70 milliards de dollars de bons à 5 ans lors d’une adjudication

* Biens durables aux États-Unis (septembre)

* Résultats d'entreprises, notamment Visa V.N , Coca-Cola

KO.N , Boeing BA.N , Seagate Technology STX.O , HSBC

HSBA.L , Novartis NOVN.S

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