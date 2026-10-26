Lumibird vise un 4e trimestre record après des ventes en progression sur neuf mois

Lumibird enregistre pour les 9 premiers mois de l'année 2026 un chiffre d'affaires consolidé de 168,8 millions d'euros, en croissance de 8,8% ( 10,3% à taux de change et périmètre constants).

Sur cette période, la hausse de ses revenus est tirée par son activité photonique. Le chiffre d'affaires de ce segment s'élève à 86,8 MEUR, en croissance de 13,5% ( 14,9% à périmètre et taux de change constants). Cette croissance est principalement portée par les applications Medtech et par la Défense & Spatial. La maîtrise de technologies et de composants critiques, associée à des capacités industrielles intégrées, soutient le développement de la division.

En outre, la division médical a dégagé un chiffre d'affaires de 82,0 MEUR sur ces 9 premiers mois, en progression de 4,3% ( 5,8% à périmètre et taux de change constants). La reprise de l'activité constatée au 2e trimestre se confirme au 3e trimestre avec des ventes en hausse de 14,4% sur le trimestre.

Fort de son carnet de commandes et des livraisons programmées d'ici la fin de l'année, le spécialiste européen des technologies laser anticipe un 4e trimestre record, tant pour la division photonique que pour le groupe. Cette perspective s'appuie notamment sur la montée en puissance des programmes défense & spatial et medtech, ainsi que sur la poursuite de la reprise de la division Médical.

Au-delà de cette échéance, le carnet de commandes de la photonique soutient les perspectives de développement de la division. La maîtrise de composants critiques et ses capacités industrielles intégrées accompagneront durablement les programmes de ses clients.