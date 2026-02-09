 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lumibird va équiper des radars de Rheinmetall
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 18:13

Lumibird a annoncé que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB avait remporté une nouvelle commande auprès de Rheinmetall Air Defence.

Lumibird, qui précise que cette nouvelle commande est d'une portée financière plus limitée que les contrats initiaux, renforce toutefois le caractère récurrent et à long terme de sa participation à ce programme.

La société spécialisée dans les technologies laser a été choisie pour équiper les télémètres laser VIDAR de Rheinmetall, qui seront intégrés au système de défense aérienne Skyranger 30 livré aux Pays-Bas.

Le contrat sera exécuté entre 2026 et 2028 et représente une étape importante dans la coopération industrielle de longue date entre Lumibird et Rheinmetall Air Defence. Il confirme la position du groupe en tant que fournisseur de confiance de technologies laser critiques pour les plates-formes de défense aérienne de nouvelle génération.

Valeurs associées

LUMIBIRD
23,0000 EUR Euronext Paris +2,68%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank