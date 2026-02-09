Lumibird va équiper des radars de Rheinmetall
Lumibird, qui précise que cette nouvelle commande est d'une portée financière plus limitée que les contrats initiaux, renforce toutefois le caractère récurrent et à long terme de sa participation à ce programme.
La société spécialisée dans les technologies laser a été choisie pour équiper les télémètres laser VIDAR de Rheinmetall, qui seront intégrés au système de défense aérienne Skyranger 30 livré aux Pays-Bas.
Le contrat sera exécuté entre 2026 et 2028 et représente une étape importante dans la coopération industrielle de longue date entre Lumibird et Rheinmetall Air Defence. Il confirme la position du groupe en tant que fournisseur de confiance de technologies laser critiques pour les plates-formes de défense aérienne de nouvelle génération.
Valeurs associées
|23,0000 EUR
|Euronext Paris
|+2,68%
