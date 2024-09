Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lumibird : une marge d'EBITDA en retrait au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 10:25









Un laser industriel en action. (Crédits: Adobe Stock) Lumibird publie un résultat net de -0,1 million d'euros au titre du premier semestre 2024, ainsi qu'une marge d'EBITDA en baisse de trois points à 11,2% pour un chiffre d'affaires en croissance de 1% à 98 millions (-3% hors Convergent). Le groupe de technologies laser explique avoir pâti d'une baisse de la rentabilité de sa division photonique, du fait notamment d'un niveau d'activité plus faible que prévu, alors que sa division médical a significativement amélioré sa rentabilité. Lumibird anticipe pour l'ensemble de l'année 2024 une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% et un EBITDA, en pourcentage du chiffre d'affaires, supérieur à 16%. Par ailleurs, il reste concentré sur la réalisation de ses objectifs à trois ans.

