LUMIBIRD : RESULTATS 2019 : FORTE RENTABILITE AU 2E SEMESTRE

RESULTATS 2019 : FORTE RENTABILITE AU 2E SEMESTRE

o EBE à 21,0 M€ en hausse de 26,8% (+17,6% avant IFRS 16)

o Trésorerie nette de 49,0 M€ pour 30,8 M€ de dette financière

o Suspension des objectifs dans le contexte de crise sanitaire COVID-19



Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, affiche pour l'année 2019 des résultats globalement en hausse, avec notamment un EBE de 21,0 M€ en progression de 26,8% (+17,6% avant IFRS 16) et un résultat net de 8,8 M€ traduisant une marge nette stable par rapport à l'exercice précédent. La situation financière est solide, avec 49,0 M€ de trésorerie nette et 30,8 M€ de dette financière. Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique, le Groupe assure la continuité d'une partie de ses activités, poursuit ses projets stratégiques et suspend ses objectifs en attendant d'avoir d'avantage de visibilité sur ses marchés.