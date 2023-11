LUMIBIRD : QUANTEL MEDICAL PARMI LES PREMIERS LAUREATS DE L’APPEL A PROJET « IMAGERIE MEDICALE » DE FRANCE 2030

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce la sélection du projet HoloDoppler de sa filiale Quantel Medical dans le cadre du volet Santé de France 2030 financé par Bpifrance (Banque Publique d’Investissement), pour un montant d’aide publique de 2,8 M€ réparti entre Quantel Medical et ses partenaires. HoloDoppler est mené en partenariat avec les centres de recherche et hospitaliers parmi les plus reconnus au monde dans le domaine de l’ophtalmologie : le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, l’hôpital fondation Adolphe de Rothschild et l’ESPCI Paris.

Le projet HoloDoppler a pour objet de créer un dispositif médical de nouvelle génération pour une angiographie de l’œil quantitative et non-invasive. Il répond à un besoin médical non couvert, en permettant de mesurer un flux sanguin oculaire avec une résolution temporelle et spatiale suffisante pour diagnostiquer et traiter efficacement des pathologies comme le glaucome ou l’hypertension. La mise à disposition de biomarqueurs quantitatifs du flux sanguin oculaire (vitesse, débit, résistivité) donnera lieu à un diagnostic compagnon pour une personnalisation des soins et du suivi patient.