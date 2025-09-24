 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lumibird progresse grâce à un Ebitda en hausse de 85% au premier semestre
information fournie par AOF 24/09/2025 à 16:02

(AOF) - Lumibird (+1,01%, à 20,10 euros) se distingue à la Bourse de Paris et se dirige vers une cinquième hausse consécutive, à la suite de la publication de résultats semestriels en nette amélioration. Sur les six premiers mois de l’année 2025, le leader européen des technologies laser a dégagé un Ebitda de 20,2 millions d’euros, en progression de 85% grâce à une hausse de la marge brute (+17%, à 69,6 millions d’euros) et à la maîtrise des charges opérationnelles. Le groupe précise qu’il retrouve ainsi une marge d’Ebitda plus représentative de sa rentabilité structurelle.

De son côté, le résultat opérationnel a flambé de 491%, à 9,6 millions d'euros. Enfin, le résultat net est passé d'une perte de 100 000 euros, à un bénéfice de 4,9 millions d'euros.

Au niveau du chiffre d'affaires, qui était connu depuis la fin juillet, la hausse a atteint 9%, à 106,8 millions d'euros.

Dans le détail, la progression des revenus a été portée par les deux divisions du groupe.

D'un côté, l'activité Photonique a connu une croissance de ses ventes de 8,6%, à 51,3 millions d'euros, et a été tirée par le secteur Défense/Spatial, mais a été ponctuellement ralentie par les activités ETS et le cadençage des commandes et livraisons pour les activités Medtech.

D'un autre, le chiffre d'affaires de la division Médical, a augmenté de 9,4%, à 55,6 millions d'euros, grâce notamment à l'impact de l'organisation commerciale mise en place et l'obtention des autorisations de mise sur les marchés attendues depuis plusieurs trimestres.

Au niveau des perspectives, l'ex-Keopsys-Quantel estime qu'en " cette fin de de troisième trimestre, le carnet de commandes reste bien rempli, notamment sur les activités Défense/Spatial et Medtech. La marge brute pourrait toutefois reculer légèrement au second semestre pour les deux divisions, du fait de l'évolution du mix-produits ". La société prévoit toutefois une poursuite soutenue de la croissance de ses activités grâce à des marchés dynamiques et des capacités industrielles renforcées.

Les analystes de TP Icap Midcap ont apprécié cette publication. Ils ont même indiqué que " le puissant rebond des résultats au premier semestre 2025, combiné à la visibilité accrue sur la trajectoire de croissance, le conduit à relever son objectif de cours à 26,50 euros ". La recommandation est à l'Achat et la nouvelle cible de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 33% par rapport à la clôture de mardi.

Valeurs associées

LUMIBIRD
20,000 EUR Euronext Paris +0,50%
