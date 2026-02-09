LUMIBIRD : Lumibird sélectionné par Rheinmetall pour le système de défense aérienne Skyranger 30

Lumibird sélectionné par rheinmetall pour le système de défense aérienne skyranger 30

Le groupe LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a remporté une nouvelle commande auprès de Rheinmetall Air Defence pour ses télémètres laser VIDAR, qui seront intégrés au système de défense aérienne Skyranger 30 livré aux Pays-Bas.

Dans la continuité des contrats annoncés en 2025 pour le programme Skyranger 30, cette nouvelle commande, bien que d'une portée financière plus limitée que les contrats initiaux de 2025, renforce le caractère récurrent et à long terme de la participation de Lumibird au programme.

Le contrat sera exécuté entre 2026 et 2028 et représente une étape importante dans la coopération industrielle de longue date entre Lumibird et Rheinmetall Air Defence. Il confirme la position de Lumibird en tant que fournisseur de confiance de technologies laser critiques pour les plates-formes de défense aérienne de nouvelle génération.

Conçu autour de la technologie de lasers solides Erbium:glass à pompage par diode, le télémètre laser VIDAR offre une grande précision de mesure sur des cibles lointaines et se déplaçant rapidement. Optimisé pour les environnements terrestres et navals, VIDAR joue un rôle clé dans l'amélioration des performances opérationnelles du système Skyranger 30 dans des scénarios de menaces modernes et complexes.

« Cette commande renforce notre partenariat avec Rheinmetall Air Defence et illustre la confiance accordée à nos technologies pour les applications de défense critiques », déclare Carina Harnesk, Directrice générale de Lumibird Photonics Sweden.

Au niveau du groupe, ce contrat illustre l'approche stratégique de Lumibird sur les marchés de la défense, alliant excellence technologique, contrôle industriel et souveraineté de la chaîne d'approvisionnement.

« En maintenant un niveau élevé de composants critiques produits en interne, Lumibird garantit la qualité, la fiabilité et l'indépendance à long terme de ses clients du secteur de la défense » , ajoute Marc Le Flohic, PDG du groupe Lumibird.

Cette nouvelle commande renforce le rôle de Lumibird Photonics Sweden en tant que fournisseur européen clé de systèmes laser avancés pour la défense aérienne, complétant le large portefeuille de télémètres laser, systèmes de désignation et solutions LIDAR du Groupe déployés sur des plateformes navales, terrestres, aériennes et spatiales.

Prochaine information : publication des résultats annuels 2025, le 10/03/2026, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders

