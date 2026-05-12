LUMIBIRD : LUMIBIRD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2026 : RESULTATS DES VOTES

Lannion, le 12 mai 2026
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 AVRIL 2026 : RESULTATS DES VOTES
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Lumibird s'est réunie le 28 avril 2026 à Villejust sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur général.
A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à 22 032 961
pour un nombre total de droits de vote de 33 756 999.
Lors de cette Assemblée Générale, les 930 actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble :
Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire , 16 923 575 actions (soit 76,81
% des actions disposant du droit de vote, et 75,32 % du capital social de Lumibird, à la date de la présente assemblée) et 28 402 128 droits de vote (soit 84,13 % des droits de vote).
Pour les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire , 16 843 575 actions (soit 76,44 % des actions disposant du droit de vote et 74,97 % du capital social de Lumibird, à la date de la présente assemblée) et 28 242 128 droits de vote (soit 83,66 % des droits de vote).
Les résolutions ordinaires et extraordinaires recommandées par le Conseil d'administration ont toutes été adoptées.
Résultat des votes
|
Résolution
|
Pour
|
Contre
|
Abstention
|
Assemblée Générale Ordinaire
|
Nombre de voix pour
|
% des voix exprimées
|
Nombre de voix contre
|
% des voix exprimées
|
Nombre de voix
|1 ère résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 202fl)
|27 968 642
|98,48 %
|432 949
|1,52 %
|537
|2 ème résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 202fl)
|28 400 959
|99,99 %
|923
|0,01 %
|246
|3 ème résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 202fl)
|27 568 391
|97,07 %
|833 200
|2,93 %
|537
|4 ème résolution (Fixation de l'enveloppe globale de la rémunération à allouer aux administrateurs)
|28 388 961
|99,97%
|8 766
|0,03 %
|4 401
|5 ème résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.22fl-38 et suivants du Code de commerce)
|
24 970 465
|
88,59 %
|
3 216 782
|
11,41 %
|
214 881
|6 ème résolution ( Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 202fl présentées dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, conformément à l'article L.22-10-9 du Code de commerce)
|
27 771 745
|
97,79 %
|
627 378
|
2,21 %
|
3 005
|7 ème résoluti on (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur Général, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 202fl)
|
26 755 418
|
94,56 %
|
1 538 255
|
5,44 %
|
108 455
|8ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2026)
|
28 387 781
|
99,97%
|
9 793
|
0,03 %
|
4 554
|9 ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de l'exercice 2026)
|
26 517 317
|
93,72 %
|
1 775 588
|
6,28 %
|
109 223
|10 ème résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur général délégué au titre de l'exercice 2026)
|
24 653 088
|
86,62 %
|
3 743 802
|
13,18 %
|
5 238
|11ème résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme d'achat par la Société de ses propres actions)
|
26 094 165
|
91,88 %
|
2 306 732
|
8,12 %
|
1 231
|
Assemblée Générale Extraordinaire
|
Nombre de voix pour
|
% des voix exprimées
|
Nombre de voix contre
|
% des voix exprimées
|
Nombre de voix
|
12 ème résolution
(Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la Société ou d'une autre société par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.22fl-138 du Code de
commerce)
|
23 193 054
|
82,86 %
|
4 798 597
|
17,14 %
|
250 477
|
1
3
ème résolution
(Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne
entreprise)
|
27 624 630
|
97,82%
|
614 862
|
2,18 %
|
2 636
|14ème résolution (Pouvoirs)
|28 228 971
|99,98 %
|6 466
|0.02 %
|6 691
LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 225,6 M€ de chiffre d'affaires en 2025 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d'Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com
LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d'Euronext Tech Leaders
Contacts
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Marc Le Flohic
Président Directeur Général Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com
LUMIBIRD
Andrew Moysey
Directeur Financier Groupe Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
info@lumibird.com
Calyptus
Mathieu Calleux Relations investisseurs Tel. +33(0) 1 53 65 37 91
lumibird@actus.net
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