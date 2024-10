LUMIBIRD : les banques renouvellent leur confiance dans la stratégie du Groupe via un financement de plus de 100M€

• 55,2 M€ amortissable sur 7 ans, pour rééchelonner les emprunts actuels

• 50 M€ tirable sur 3 ans pour financer des acquisitions



Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce avoir finalisé un financement bancaire de plus de 100 M€ pour rééchelonner les emprunts actuels notamment dans la perspective de la maturité de sa dette obligataire et financer d’éventuelles opportunités d’acquisition.

Le tour de table est composé du Crédit Agricole Côte d’Armor (chef de file), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et LCL. Toutes ces banques font partie du pool bancaire historique de Lumibird : elles renouvellent à travers ce financement leur confiance dans la stratégie du Groupe.

Ce financement se compose de deux lignes :

• 55,2 M€ amortissable sur 7 ans, destinée à rééchelonner les emprunts actuels notamment dans la perspective de la maturité de sa dette obligataire ;

• 50 M€ mobilisable* sur 3 ans, remboursable in fine pour 40% et amortissable pour le reste sur une durée totale de 7 ans.

Le spread de taux appliqué reste le même que lors du tour précédent, en décembre 2020.

Pour Marc Le Flohic, Président directeur général de Lumibird : « Le renouvellement de la confiance de la part de nos partenaires bancaires est un signal fort, dans une période où Lumibird doit démontrer sa capacité à accroître sa rentabilité. »