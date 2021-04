LUMIBIRD : LE POTENTIEL DES TRAITEMENTS GLAUCOME DE LUMIBIRD MEDICAL RENFORCE PAR LES DERNIERES RECOMMANDATIONS DE L'EGS

Lannion, le 13/04/2021 - 17h45



LE POTENTIEL DES TRAITEMENTS GLAUCOME DE LUMIBIRD MEDICAL RENFORCE PAR LES DERNIERES RECOMMANDATIONS DE L'EGS

L'European Glaucoma Society (EGS), société savante faisant référence dans le monde sur le glaucome et son traitement, a émis dans sa 5e édition des "Terminologie et directives pour le glaucome" publiée en mars 2021 des recommandations qui viennent valider le positionnement et la pertinence de l'offre de LUMIBIRD Medical.



L'EGS a en effet officiellement ajouté la thérapie laser SLT comme traitement alternatif de première ligne et a ajouté la SubCyclo (Cyclophotocoagulation SubLiminale) comme nouvelle option de traitement non invasive efficace.



SLT et SubCyclo constituent le cœur de l'offre de LUMIBIRD Medical pour le traitement du glaucome, à la fois pour les gammes de produits Quantel Medical et Ellex. Les ventes de ces produits représentaient en 2020 près de 20 millions d'euros pour le Groupe.