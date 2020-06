LUMIBIRD : LARGE SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL / LUMIBIRD LEVE 36,3 M€ POUR SA CROISSANCE EXTERNE

Lannion, le 12 juin 2020 - 7h30

LARGE SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL : LUMIBIRD LEVE 36,3 M€ POUR SA CROISSANCE EXTERNE

o Taux de souscription de 195%

o Exercice intégral de la clause d'extension

o Emission de 4 037 015 actions nouvelles à 9,00 € par action



Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS lancée le 21 mai 2020. La demande totale s'est élevée à environ 61,6 millions d'euros, soit un taux de souscription de 195%. La direction du Groupe a ainsi décidé d'exercer intégralement la clause d'extension, ce qui porte le montant brut levé à 36,3 millions d'euros.

Pour Marc Le Flohic, Président Directeur Général de Lumibird, « Les fonds levés à travers cette opération vont nous permettre de poursuivre le déploiement de notre stratégie de croissance externe, en saisissant de nouvelles opportunités d'acquisition sur nos marchés stratégiques. Je remercie nos actionnaires - professionnels et privés - de leur confiance et de leur fidélité, en particulier dans la période de crise que le monde traverse aujourd'hui. Ces nouvelles ressources financières ont d'autant plus de valeur dans ce contexte. »

3 342 172 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 95,2% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 3 503 841 actions nouvelles : elle a été servie à hauteur de 694 843 actions nouvelles.