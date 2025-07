Lumibird: gain de deux contrats pour OdiPro en Scandinavie information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - Lumibird gagne 2% après un gain de deux contrats auprès de Saab pour la fourniture de ses télémètres laser avancés OdiPro aux forces armées suédoises et danoises, contrats d'une valeur d'environ 10 millions d'euros et pour des livraisons prévues entre 2025 et 2029.



Ces systèmes OdiPro seront intégrés au système de contrôle de tir UTAAS de Saab sur les véhicules de combat d'infanterie CV90 de BAE Systems Hägglunds, améliorant ainsi considérablement les capacités de ciblage de précision pour ces unités de première ligne.



'Avec ces nouvelles commandes, plus de 1.000 unités OdiPro et leurs variantes seront bientôt déployées dans neuf pays européens, reflétant la demande croissante de solutions photoniques souveraines', souligne le spécialiste des technlogies laser.



Lumibird ajoute qu'il 'continue d'investir dans sa capacité de production en Suède afin de répondre à la demande croissante et de garantir des délais de livraison rapides, renforçant ainsi sa position de fournisseur européen de confiance de systèmes laser avancés'.





