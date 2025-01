Lumibird en repli malgré une légère hausse de ses revenus 2024

(AOF) - Lumibird (-6,31% à 7,72 euros) affiche le plus fort repli du marché SRD au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires en 2024. Le leader européen des technologies laser enregistre des revenus annuels de 207,1 millions d'euros, en hausse de 1,7%, (+0,1% à périmètre et taux de change constants) dans un exercice 2024 contrasté entre ses deux divisions. Ainsi, l'écart entre les deux divisions reste marqué au quatrième trimestre avec une croissance de 12,7% en variation publiée de la division Médical et un recul de -7,9% en variation publiée de la division Photonique.

Le niveau de chiffre d'affaires 2024, tout en étant légèrement inférieur aux attentes, permet d'atteindre un niveau d'Ebitda attendu proche de 16%, déclare Lumibird.

En outre, la division Photonique confirme sur l'année 2024 une activité dynamique en Europe (+11,4%), portée par les marchés "Défense/Spatial et Medtech". Le recul dans les zones Amériques et Asie-Pacifique est dû à la baisse des ventes des segments "Environnement, Topographie et Sécurité et Industriel et Scientifique".

La division Médical termine l'année avec une croissance solide en Europe (+8,7%), alors que la zone Asie-Pacifique est stable sur l'année avec un premier semestre marqué par des blocages administratifs en Chine et une réduction des stocks chez les distributeurs.

Au 31 décembre 2024, la situation de trésorerie du groupe reste très solide, à plus de 71 millions d'euros (56 millions d'euros en 2023), et une dette financière nette de 90 millions d'euros (89 millions d'euros en 2023).

Lumibird anticipe pour les années à venir une croissance plus rentable, concrétisant les fruits de ses investissements, en ligne avec les objectifs du plan 2026 : taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires supérieur à 8% ; et marge d'Ebitda augmentant d'au moins 500 points de base par rapport à 2023, soit 22%.

