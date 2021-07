Lannion, le 19/07/2021 - 17h45





LUMIBIRD en exclusivite pour RACHETEr LA PARTICIPATION d'AREVA DANS CILAS



LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a signé un accord d'exclusivité avec AREVA afin d'acquérir sa participation de 37% dans CILAS. Cette acquisition, renforcera la position clé de LUMIBIRD en Europe sur les marchés de défense et les marchés civils.



La complémentarité des portefeuilles technologiques de CILAS et LUMIBIRD permettra de bénéficier des synergies technologiques duales (civiles et militaires) et constituera une offre et une capacité de développement en sous-systèmes et composants lasers sans équivalent en Europe, avec des moyens humains, techniques et industriels pour répondre au mieux aux attentes des acteurs du secteur.