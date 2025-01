Lumibird en baisse après des rumeurs d'échec de la vente de son pôle médical

(AOF) - Lumibird (-5,60 % à 9,10 euros) affiche la plus forte baisse du marché SRD après que le site d’information "L’Informé" a affirmé que la vente de son pôle lasers médicaux avait échoué. Aucun des deux fonds d’investissement en lice, EQT et Carlyle, "n’a présenté une offre suffisamment séduisante aux yeux du patron" Marc Le Flohic , "toujours détenteur de 51 % du capital" et qui viserait "un prix proche de 350 millions d’euros". Le titre a bondi fin novembre 2024 après que le groupe a confirmé explorer la vente potentielle de sa division médicale.

Selon le média, cette vente pourrait être un prélude à un retrait de Lumibird de la cote après rachat des minoritaires. Contactée par AOF, Lumibird n'a pas souhaité commenter.

AOF - EN SAVOIR PLUS