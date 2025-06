Lumibird: des unités VIDAR pour la Marine royale danoise information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - Lumibird annonce que sa filiale Lumibird Photonics Sweden a remporté un nouveau contrat auprès de Saab pour lui fournir 57 télémètres laser VIDAR, qui seront intégrés dans les systèmes de contrôle de tir naval déployés sur les frégates de la Marine royale danoise.



La livraison de ces unités est prévue entre 2025 et 2026. Cette nouvelle commande intervient à la suite d'un contrat récemment attribué par Rheinmetall Air Defence pour l'intégration du VIDAR dans la plateforme de défense aérienne mobile Skyranger 30.



'Avec ces deux contrats stratégiques remportés en l'espace de quelques mois, Lumibird démontre l'adoption croissante du VIDAR comme standard européen pour la télémétrie laser dans les domaines terrestre et maritime', selon le spécialiste des technologies de laser.





Valeurs associées LUMIBIRD 18,1500 EUR Euronext Paris +13,08%