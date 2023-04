LUMIBIRD : CROISSANCE DE 8% AU 1ER TRIMESTRE 2023

CROISSANCE DE 8% AU 1ER TRIMESTRE 2023

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 1er trimestre 2023 une croissance de 8% de son chiffre d’affaires consolidé, à 40,9 M€.

La division Photonique a progressé de 6% (+7% à taux de change constant) et l'objectif de 2023 devrait être atteint. En raison du déménagement sur le nouveau site de Villejust, à Paris, les niveaux de production de ce site de fabrication ont été réduits d'un tiers au cours du premier trimestre. Cela a eu un impact sur le chiffre d'affaires du segment Industriel et Scientifique, qui s'est élevé à 5,4 millions d'euros, soit 31 % de moins qu’au 1er trimestre 2021. L'usine de Villejust est désormais pleinement opérationnelle et soutiendra la forte demande pour l'année 2023. Par rapport au T1 2022, le Lidar a augmenté de 6% (5,2 M€) et le segment Défense/Spatial a progressé de 70% à 7,8 M€, intégrant l'activité de télémètre développée en Suède depuis mai 2022 (2,8 M€).

La division Médical a progressé de 9% pour atteindre 22,5 millions d'euros. Les ventes de la division se répartissent entre le diagnostic (24%) et le traitement (76%). Le premier trimestre a été très actif d’un point de vue commercial et marketing pour les deux segments et le nouveau site slovène désormais pleinement opérationnel soutiendra la forte demande pour l'année 2023.



plus d'information : https://www.lumibird.com/finance-informations-reglementees-2023/