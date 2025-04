Lumibird: croissance de 12% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 16:07









(CercleFinance.com) - Le spécialiste des technologies laser Lumibird annonce un chiffre d'affaires de 49,4 millions d'euros au 31 mars 2025, en progression de 12,4% en publié et 11,7% à taux de change constant, par rapport au premier trimestre 2024.



La division Photonique a progressé de 15,8%, toujours impulsée par l'activité défense/spatial (+37,8%), tandis que la division Médical a progressé de 9,4%, portée par le diagnostic et la dynamique des ventes dans la sécheresse oculaire.



Lumibird n'attend pas d'impact significatif du relèvement des barrières douanières, et sous l'effet combiné de ses principaux marchés porteurs et de capacités industrielles renforcées ces dernières années, il anticipe la poursuite de la dynamique de ses activités.





Valeurs associées LUMIBIRD 10,700 EUR Euronext Paris +7,00%