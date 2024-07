LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2024

• Légère progression à 98M€ (+1%) avec un effet de base (S1 2023 en croissance de +16% vs S1 2022)

• Maintien de l’objectif à 3 ans de croissance du chiffre d’affaires (TCAM +8%) et d’amélioration de la rentabilité de +500 pts de base

• Marge EBITDA / CA attendue en amélioration pour l’année 2024

Le Groupe Lumibird (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre au 1er semestre 2024 une croissance de 1% de son chiffre d’affaires consolidé, à 98,0 M€. Le taux de croissance du S1 2024 vs S1 2023 est impacté par l’effet de base lié à la forte croissance du S1 2023 vs S1 2022 (+ 16%). L’activité du 1er semestre 2024 a été impactée par un décalage ponctuel des commandes en Asie (distributeurs et clients finaux). Les six premiers mois de l’année 2024 ont été très dynamiques avec de nombreuses opportunités de développement. Le Groupe maintient pour l’année 2024 son objectif de croissance du chiffre d’affaires et anticipe une amélioration de sa rentabilité par rapport aux 17% de marge d’EBITDA/CA de l’année 2023, malgré l’impact du chiffre d’affaires S1 2024 sur le niveau de rentabilité de la période.

Chiffre d’affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2024 2023 Variation publiée Variation à périmètre et taux de change constant

1er trimestre 43,9 40,9 +7% +5%

2e trimestre 54,1 56,3 +1% -2%

1er semestre 98,0 97,2 +1% -2%

dont

Photonique 47,2 45,9 +3% -4%

Médical 50,8 51,3 -1% 0%