Lumibird cède sa filiale Medical à IPG Photonics pour 300 millions d'euros

A la suite de l'entrée en négociations exclusives le 16 juillet dernier et à l'issue de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel, le groupe Lumibird annonce la signature d'un contrat de cession d'actions de Lumibird Medical à IPG Photonics Corporation. Pour rappel, cette opération valorise la filiale de Lumibird à 300 millions d'euros en valeur d'entreprise, assortie d'un complément de prix pouvant aller jusqu'à 50 MEUR en fonction des performances futures en 2026 et 2027.

L'opération a été validée de manière unanime par le conseil d'administration et soutenue par l'actionnaire majoritaire, dont la finalisation pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2026. Elle reste soumise à la réalisation des conditions suspensives usuelles (notamment l'octroi par l'AMF d'un non-lieu au dépôt d'une offre publique de retrait au titre de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF).

Une assemblée générale ordinaire se réunira le 20 octobre prochain pour se prononcer, à titre consultatif, sur l'opération conformément à la position-recommandation 2015-05 de l'AMF.

En cas de réalisation de l'opération, Lumibird allouera 37 MEUR au remboursement de la dette du groupe. Une part significative du produit de cession serait distribuée aux actionnaires sous forme de distribution, dont le montant dépendra notamment du prix à la date de réalisation. A la date de ce jour, la part retournée est estimée à un montant compris entre 232 et 263 MEUR.

Le solde serait principalement consacré aux investissements de la division photonique.