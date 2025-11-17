Lumexa Imaging, soutenue par Welsh Carson, révèle une perte plus faible lors de son introduction en bourse aux États-Unis

(Remaniement du paragraphe 1, ajout de détails dans l'ensemble du texte)

Lumexa a enregistré une perte plus faible pour les neuf premiers mois de l'année 2025, a révélé la société d'imagerie médicale soutenue par Welsh, Carson, Anderson & Stowe dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, visant à exploiter une fenêtre de nouvelles cotations qui se rouvre progressivement.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'était remise des chocs tarifaires pour connaître son automne le plus actif depuis quatre ans, avant que la plus longue impasse partisane à Washington ne réduise la capacité de la SEC à examiner les dossiers.

Selon les analystes, la fenêtre pour les premières ventes d'actions en fin d'année continue de se rétrécir, car les fêtes de fin d'année réduisent la flexibilité des plans de cotation.

Les promoteurs de capital-investissement disposent d'un nombre record d'entreprises prêtes à être introduites en bourse, alors que l'envolée des marchés boursiers et la baisse des taux d'intérêt ouvrent la voie à une reprise tant attendue du marché des introductions en bourse.

Plus tôt dans la journée de lundi, York Space Systems a déposé une demande d'inscription de ses actions à la Bourse de New York .

Lumexa gère 184 centres d'imagerie ambulatoire dans 13 États, offrant des services d'imagerie diagnostique avancés et abordables tels que l'IRM et la tomodensitométrie.

Son projet de cotation intervient à un moment où les outils et les analyses basés sur l'IA promettent d'améliorer la précision des diagnostics, de réduire les coûts des soins de santé et d'élargir l'accès des patients à des outils d'imagerie de haute qualité.

"Le développement rapide des outils d'IA pourrait également rendre obsolètes certaines technologies ou certains outils que nous utilisons actuellement", a déclaré Lumexa dans son prospectus.

Après la clôture de son offre, Lumexa souhaite également nommer d'anciens dirigeants d'IBM et de Microsoft à son conseil d'administration.

La société a enregistré une perte de 18,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 755,3 millions de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre une perte de 69 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 700,8 millions de dollars un an plus tôt.

Barclays, J.P. Morgan et Jefferies sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

La société a l'intention de coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "LMRI".