 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 323,91
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lumexa Imaging, soutenue par Welsh Carson, révèle une perte plus faible lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 23:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1, ajout de détails dans l'ensemble du texte)

Lumexa a enregistré une perte plus faible pour les neuf premiers mois de l'année 2025, a révélé la société d'imagerie médicale soutenue par Welsh, Carson, Anderson & Stowe dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, visant à exploiter une fenêtre de nouvelles cotations qui se rouvre progressivement.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis s'était remise des chocs tarifaires pour connaître son automne le plus actif depuis quatre ans, avant que la plus longue impasse partisane à Washington ne réduise la capacité de la SEC à examiner les dossiers.

Selon les analystes, la fenêtre pour les premières ventes d'actions en fin d'année continue de se rétrécir, car les fêtes de fin d'année réduisent la flexibilité des plans de cotation.

Les promoteurs de capital-investissement disposent d'un nombre record d'entreprises prêtes à être introduites en bourse, alors que l'envolée des marchés boursiers et la baisse des taux d'intérêt ouvrent la voie à une reprise tant attendue du marché des introductions en bourse.

Plus tôt dans la journée de lundi, York Space Systems a déposé une demande d'inscription de ses actions à la Bourse de New York .

Lumexa gère 184 centres d'imagerie ambulatoire dans 13 États, offrant des services d'imagerie diagnostique avancés et abordables tels que l'IRM et la tomodensitométrie.

Son projet de cotation intervient à un moment où les outils et les analyses basés sur l'IA promettent d'améliorer la précision des diagnostics, de réduire les coûts des soins de santé et d'élargir l'accès des patients à des outils d'imagerie de haute qualité.

"Le développement rapide des outils d'IA pourrait également rendre obsolètes certaines technologies ou certains outils que nous utilisons actuellement", a déclaré Lumexa dans son prospectus.

Après la clôture de son offre, Lumexa souhaite également nommer d'anciens dirigeants d'IBM et de Microsoft à son conseil d'administration.

La société a enregistré une perte de 18,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 755,3 millions de dollars pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre une perte de 69 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 700,8 millions de dollars un an plus tôt.

Barclays, J.P. Morgan et Jefferies sont les principaux preneurs fermes de l'offre.

La société a l'intention de coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "LMRI".

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conférence de presse de dirigeants, à la COP30, à Belem (Brésil), le 17 novembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    La COP30 passe en "mode nuit" pour sa dernière semaine
    information fournie par AFP 17.11.2025 23:26 

    Désormais dans sa deuxième et dernière semaine, la COP30 en Amazonie brésilienne est passée en "mode nuit" lundi, la présidence brésilienne espérant obtenir des accords rapidement malgré les divisions persistantes entre pays. "Nous proposons d'achever une partie ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney à Ottawa, au Canada, le 17 novembre 2025 ( AFP / Dave Chan )
    Au Canada, Carney joue la survie de son gouvernement sur son budget
    information fournie par AFP 17.11.2025 23:02 

    Le sort du gouvernement canadien tient à un fil avant le vote lundi par le Parlement sur le projet de budget déposé par le Premier ministre libéral Mark Carney, qui en cas d'échec devrait convoquer de nouvelles élections. Élu pour faire face à Donald Trump et ses ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 novembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:34 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'intelligence artificielle (IA), alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé ... Lire la suite

  • Le logo de la Bourse de New York le 30 ocotbre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech
    information fournie par AFP 17.11.2025 22:11 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'IA, alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine. Le Dow Jones a reculé de 1,18%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank