Lumexa Imaging, soutenue par Welsh Carson, lève 463 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lumexa Imaging, l'un des plus grands fournisseurs américains de services d'imagerie diagnostique, a déclaré mercredi avoir levé 462,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse.

Soutenue par la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS), Lumexa Imaging a vendu 25 millions d'actions au prix de 18,50 dollars l'unité, alors que la fourchette commercialisée était comprise entre 17 et 20 dollars l'action. L'introduction en bourse a valorisé la société basée à Raleigh, en Caroline du Nord, à 1,75 milliard de dollars.

À environ deux semaines de Noël, le marché américain des introductions en bourse est dans la dernière ligne droite de l'année, alors qu'un rebond des actions après une récente liquidation encourage les entreprises à exploiter la dernière fenêtre pour s'introduire en bourse en 2025.

"L'appétit pour le risque existe pour les bonnes opérations. Cependant, il ne s'étend pas actuellement aux secteurs qui ont montré des rendements post-IPO particulièrement faibles récemment, y compris les IPOs principalement soutenues par des VC dans l'espace crypto, AI et fintech provenant de la Silicon Valley ", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX.

Les introductions en bourse cotées aux États-Unis ont levé 64,67 milliards de dollars cette année au 8 décembre, marquant l'année la plus forte depuis le boom de 2021, selon les données de Dealogic.

Anciennement connue sous le nom de US Radiology Specialists, Lumexa Imaging a été créée en 2018 par Charlotte Radiology et WCAS. La société s'est rapidement développée ces dernières années, en partie en réalisant plus d'une douzaine d'acquisitions. Son empreinte américaine s'étend sur 184 centres répartis dans 13 États.

Le vieillissement démographique, l'augmentation de l'incidence des maladies et les progrès technologiques stimulent la demande d'imagerie diagnostique aux États-Unis, alors que les hôpitaux et les centres de soins d'urgence augmentent leur capacité.

Lumexa a enregistré une perte nette de 18,4 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 755,3 millions de dollars au cours de la période de neuf mois se terminant le 30 septembre, contre une perte nette de 69 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 700,8 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Barclays, J.P. Morgan et Jefferies ont été les co-chefs de file de l'offre. Lumexa Imaging commencera à être cotée sur le Nasdaq sous le symbole "LMRI" jeudi.