Lumexa Imaging évaluée à 1,76 milliard de dollars alors que ses actions sont en légère hausse pour ses débuts sur le Nasdaq

Les actions de Lumexa Imaging

LMRI.O ont légèrement augmenté lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, valorisant le fournisseur de services d'imagerie diagnostique à 1,76 milliard de dollars, l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles cotations défiant l'accalmie traditionnelle du marché en fin d'année.

Le marché des introductions en bourse, qui s'apprête à connaître sa meilleure année depuis 2021 après un passage à vide de trois ans, a repris de l'élan ces derniers mois, malgré les perturbations causées par la plus longue fermeture du gouvernement américain à l'automne.

Les entreprises financées par des fonds de capital-investissement ont davantage testé le marché cette année et ont rencontré le succès, car les investisseurs restent sélectifs en soutenant de nouveaux émetteurs dans des secteurs matures qui offrent des revenus plus prévisibles.

La société - soutenue par la société de capital-investissement Welsh, Carson, Anderson & Stowe - a commencé à s'échanger à 18,65 dollars l'unité, contre 18,50 dollars lors de l'introduction en bourse.

Le nouveau paradigme de traitement a stimulé la demande pour nos services, a déclaré Caitlin Zulla, directrice générale, dans une interview accordée à Reuters, ajoutant que les réactions des investisseurs montrent un enthousiasme pour "l'opportunité d'accélérer ce que nous savons déjà faire".

"Le moment est venu pour nous d'entrer en bourse."

La demande d'imagerie diagnostique aux États-Unis est en hausse, car le vieillissement de la population et l'augmentation de l'incidence des maladies liées au mode de vie poussent les hôpitaux et les cliniques à augmenter leur capacité.

La croissance est la plus forte dans les procédures à forte valeur ajoutée telles que l'IRM et la tomodensitométrie, tandis que de nouveaux outils d'IA gagnent du terrain dans l'industrie pour améliorer la précision du diagnostic, gérer les flux de travail et améliorer la qualité de l'image.

L'entreprise tire parti de la technologie de l'IA dans l'ensemble de ses activités. "La technologie est importante dans toutes les facettes des soins de santé, mais surtout en radiologie et en imagerie", a déclaré Mme Zulla.

Lumexa a levé 462,5 millions de dollars en vendant 25 millions d'actions au milieu de sa fourchette cible de 17 à 20 dollars.

La société fournit des services d'imagerie diagnostique tels que l'IRM et la tomodensitométrie et gère 184 centres dans 13 États au 30 septembre.

Barclays, J.P. Morgan et Jefferies ont été les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse.