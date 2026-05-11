Lumentum, soutenue par Nvidia, s'envole avant son intégration dans l'indice Nasdaq-100

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les chiffres clés du titre et des informations complémentaires)

11 mai - ** L'action LITE.O du fabricant de technologies optiques Lumentum a progressé de 15 % à 1 039,22 $ et a atteint un nouveau record lundi, alors qu'elle s'apprête à intégrer l'indice Nasdaq-100 .NDX la semaine prochaine

** L'action LITE dépasse son précédent plus haut intrajournalier de 1 021 $ atteint le 5 mai ** LITE remplacera la société d'analyse immobilière CoStar

CSGP.O dans le NDX à compter du lundi 18 mai, ont annoncé vendredi soir les indices mondiaux du Nasdaq

** L'action CSGP a légèrement baissé au cours de la séance

** Le NDX regroupe 100 des plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq et est suivi par plus de 200 véhicules d'investissement représentant un total de 600 milliards de dollars d'actifs sous gestion, selon le communiqué du Nasdaq ** LITE, qui a rejoint l' .SPX S&P 500 en mars, affichait une capitalisation boursière d'environ 70 milliards de dollars vendredi

** Le titre affiche désormais une hausse de 183 % depuis le début de l'année et se classe au 5e rang des meilleures performances parmi les composants actuels du SPX

** La semaine dernière, LITE a prévu un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses composants optiques à haut débit, essentiels à l'infrastructure de l'IA

COHR.N ** La société et son concurrent Coherent ont chacune reçu en mars une d'investissement de 2 milliards de dollars de la part du leader du secteur de l'IA, Nvidia

NVDA.O

** Sur 25 analystes, 20 attribuent à l'action LITE la note « achat fort » ou « achat », 5 la note « conserver »; le cours cible médian est de 1 100 $, selon les données de LSEG

** Parallèlement, l'indice NDX a progressé de 16 % en 2026, soit deux fois plus que l'indice SPX