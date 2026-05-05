Lumentum prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à la demande liée à l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lumentum Holdings LITE.O a annoncé mardi des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses composants optiques à haut débit, indispensables aux infrastructures d'intelligence artificielle.

* La société a bénéficié des dépenses d'investissement massives des géants du cloud dans les infrastructures d'IA. Ses équipements sont essentiels pour transmettre de vastes quantités de données à haut débit entre les serveurs des réseaux de centres de données.

* Lumentum conçoit et fabrique des produits photoniques, notamment des lasers haute performance et des composants optiques.

* Elle table sur un chiffre d'affaires compris entre 960 millions et 1,01 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 908,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 2,85 et 3,05 dollars par action. Les analystes s'attendent à 2,68 dollars par action.

* Les analystes ont indiqué que la forte demande dépasse l'offre pour des composants essentiels tels que les lasers, les clients concluant des contrats à plus long terme pour s'assurer un approvisionnement.

* Ces résultats interviennent après l'intégration de Lumentum dans l'indice S&P 500 .SPX en mars.

* Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 90,1% pour atteindre 808,4 millions de dollars, dépassant les estimations de 804,3 millions de dollars. La société a annoncé un bénéfice ajusté de 2,37 dollars par action, contre des estimations de 2,29 dollars par action.