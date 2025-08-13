Lumentum Holdings en hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du quatrième trimestre fiscal

13 août - ** Les actions de Lumentum Holdings LITE.O augmentent de 4,4 % à 125 $ avant le marché

** Le fabricant de produits optiques et photoniques affiche un chiffre d'affaires de 480,7 millions de dollars pour le 4ème trimestre fiscal , dépassant les estimations du consensus de 466,40 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société s'attend à ce que les revenus du 1er trimestre de l'exercice 2026 se situent entre 510 et 540 millions de dollars, contre 513,74 millions de dollars estimés par les analystes

** LITE déclare vouloir dépasser les 600 millions de dollars de revenus trimestriels d'ici juin 2026

** "Alors que les dépenses d'infrastructure en nuage continuent d'être un vent arrière, la demande dans les marchés finaux des télécommunications et de l'industrie reste un peu plus modérée" - UBS

** Au moins 13 maisons de courtage augmentent les prévisions de prix sur le titre après les résultats - données LSEG

** 18 analystes estiment en moyenne que l'action est "achetée"; leur estimation médiane est de 135 $ - données LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 42,5 %