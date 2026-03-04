Lumentum en hausse après que Needham a relevé son estimation de prix

4 mars - ** Les actions du fabricant de produits photoniques Lumentum Holdings LITE.O augmentent de 5,3 % à 731,1 $ dans les transactions de pré-marché

** Needham augmente le PT sur l'action de 550 $ à 850 $, ce qui représente une hausse d'environ 22 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Lundi, Nvidia a déclaré qu'elle investira 2 milliards de dollars dans LITE pour soutenir la recherche et le développement, la capacité future et les opérations

** Needham déclare que l'investissement "confirme la fourniture critique de lasers optiques dans le centre de données en tant qu'élément de base de l'infrastructure de l'intelligence artificielle"

** Nous pensons que LITE conserve une forte position de leader dans le domaine des lasers InP et nous nous attendons à ce que la société conserve une longueur d'avance dans les commandes en volume de CPO (optiques copackagées) - Needham

** 19 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; leur prévision médiane est de 580 $

** L'action a été multipliée par plus de quatre en 2025