Lumentum bondit après des prévisions de recettes élevées pour le deuxième trimestre et des résultats supérieurs à ceux du premier trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 11:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du fabricant de produits optiques et photoniques Lumentum LITE.O ont bondi de 16,3% à 219,1 $ avant le marché

** LITE prévoit un chiffre d'affaires de 630 à 670 millions de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 560,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus du 1er trimestre s'élèvent à 533,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 525,4 millions de dollars; le BPA ajusté de 1,1 dollar dépasse également les estimations

** Au moins deux maisons de courtage augmentent les prévisions sur l'action après les résultats

** 16 des 20 sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus élevée et quatre comme "conservée"; la prévision médiane est de 180 dollars

** A la dernière clôture, les actions de LITE ont plus que doublé en 2025

Valeurs associées

LUMENTUM HLDNGS
188,3600 USD NASDAQ -6,55%
© 2025 Thomson Reuters.

