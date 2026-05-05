Lumen dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et va acquérir Alkira pour 475 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu

5 mai - La société de services de réseau numérique Lumen Technologies LUMN.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre et a annoncé qu'elle allait racheter la plateforme de réseau Alkira pour 475 millions de dollars en espèces.

Cette acquisition devrait accélérer la percée de Lumen sur les services d'interconnexion entre clouds et centres de données et étendre son marché potentiel total à environ 70 milliards de dollars grâce à la présence mondiale et à la plateforme native du cloud d'Alkira.

Voici plus de détails:

* Selon Lumen, l'opération ne devrait pas avoir d'impact à court terme sur les marges, mais devrait stimuler les bénéfices à mesure que la plateforme numérique se développe, tout en améliorant le flux de trésorerie disponible à long terme et en réduisant les coûts de déploiement et les risques.

* « L'acquisition d'Alkira achève en grande partie la plateforme numérique que nous devions construire. Elle accélère le processus, ce sont des dépenses d'investissement que nous n'avons pas à engager maintenant », a déclaré le directeur financier Chris Stansbury à Reuters lors d'une interview .

* Lumen a annoncé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars pour le premier trimestre clos le 31 mars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,83 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* « Nous avons connu un trimestre très solide pour notre infrastructure de connectivité privée (PCF), car nous avons mis en service certains projets pour l'État de Californie », a déclaré M. Stansbury, ajoutant que la croissance de la PCF se situait autour de 5 % et que les offres numériques de Lumen en constituaient une « part importante ».

* La perte trimestrielle ajustée de la société s'est établie à 47 cents par action, alors que les prévisions tablaient sur une perte de 13 cents par action.

* Lumen a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuels à une fourchette comprise entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 1,2 à 1,4 milliard de dollars, ses auditeurs ayant déterminé que 729 millions de dollars des entrées de trésorerie liées à la vente de ses activités de fibre optique grand public à AT&T devaient être classés comme flux de trésorerie d'exploitation.

* En février, Lumen a été sélectionnée pour étendre le réseau de fibre optique d'Anthropic à travers l'Amérique du Nord, contribuant ainsi à ses contrats PCF d'un montant total de près de 13 milliards de dollars.