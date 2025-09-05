Lululemon : trimestre solide mais perspectives décevantes

(AOF) - Lululemon, dont le titre perd plus de 17% en avant-Bourse, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour 2025. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe de Vancouver a dégagé un bpa de 3,10 dollars et des revenus de 2,53 milliards de dollars, des chiffres supérieurs aux attentes, mais les perspectives sont décevantes.

Sur le trimestre entamé, le groupe prévoit des revenus allant de 2,47 à 2,5 milliards de dollars, tandis que pour l'exercice, les revenus sont anticipés entre 10,85 et 11 milliards (11,2 milliards de consensus), et le bénéfice par action est attendu entre 12,77 et 12,97 dollars (contre un consensus de 14,6 dollars).

