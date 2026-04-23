Lululemon s'effondre après que le recrutement de sa nouvelle directrice générale de Nike n'a pas impressionné les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'entreprise est confrontée à une course aux procurations, à des pertes de parts de marché et à la pression des activistes

* Le mandat de Heidi O'Neill chez Nike laisse les analystes et les investisseurs prudents

* O'Neill prendra ses fonctions de directrice générale en septembre, après une recherche de plusieurs mois

* Le fondateur Chip Wilson continue de réclamer une refonte du conseil d'administration

(Ajout de commentaires d'une source sur Chip Wilson au paragraphe 9) par Juveria Tabassum et Aishwarya Venugopal

Les actions de Lululemon Athletica

LULU.O ont chuté d'environ 12 % dans les premiers échanges jeudi, la décision du fabricant de vêtements de sport en difficulté d'engager une directrice générale de Nike, confronté à un redressement difficile, n'ayant pas réussi à rassurer les investisseurs.

La nomination de Heidi O'Neill, qui était dernièrement présidente de la division consommateurs, produits et marques de Nike, met fin à une recherche de plusieurs mois marquée par la pression d'un investisseur activiste et du fondateur de Lululemon, Chip Wilson.

PARALLÈLES AVEC NIKE

"Nous ne nous attendons pas à ce que le marché accueille cette nomination de manière positive, étant donné la longue expérience de Mme O'Neill chez Nike, qui a connu de nombreux défis similaires à ceux auxquels LULU est actuellement confrontée", a déclaré Janine Stichter, analyste chez BTIG.

Mme O'Neill, qui a quitté Nike NKE.N l'année dernière après plus de 25 ans d'ancienneté dans le cadre d'un remaniement de la direction, rejoindra l'entreprise en septembre et aura pour mission de freiner les pertes de parts de marché de Lululemon et de rafraîchir son image. L'action de Nike a atteint son niveau le plus bas depuis plus de dix ans au début du mois, après que le directeur général Elliott Hill a annoncé une forte baisse des ventes et une faiblesse persistante en Chine, ce qui a frustré les analystes et les investisseurs qui espéraient un renouveau de la fortune du célèbre géant des vêtements de sport.

Lululemon a également dû faire face à des rappels de produits pour certains de ses leggings coûteux dans un passé récent et a tenté d'équilibrer les niveaux de stocks alors qu'elle fait face à la concurrence croissante de marques émergentes telles qu'Alo Yoga et Vuori aux États-Unis.

Chip Wilson , qui détient environ 4,3 % de la société, continue de penser qu'un remaniement du conseil d'administration aurait dû intervenir avant l'élection de la directrice générale, a déclaré à Reuters une source au fait des réflexions du fondateur.

Wilson a mené un combat par procuration pour installer ses trois candidats au poste d'administrateur et a déclaré au début de l'année que tout candidat au poste de directeur général choisi par le conseil d'administration actuel aurait son soutien.

Elliott n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.

PAS LE BON CHOIX? Les analystes de Needham et Evercore ISI ont attribué la baisse des actions à la nomination de Mme O'Neill au lieu du choix d'Elliott Investment Management de Jane Nielsen, une dirigeante chevronnée du secteur de la distribution.

Nielsen a été directrice financière de Ralph Lauren pendant huit ans, jusqu'en 2024, et pendant cinq ans chez Coach, la société mère de la ligne de sacs à main Tabby, à l'époque où les marques étaient en cours de redressement pour passer à un modèle d'entreprise à plus forte marge.

"À ce stade, Lululemon a besoin d'un directeur général de redressement et non d'un directeur général de croissance", a déclaré Gaston Dimant, analyste chez BNP Paribas, dans une note, ajoutant que Nielsen aurait été le bon choix pour guider le fabricant de vêtements de yoga à travers un changement.

Elliott, qui détient une participation d'environ 1 milliard de dollars dans Lululemon, a fait pression pour que Nielsen soit nommée, ce qui a renforcé la surveillance de son fondateur Wilson.

Elliott et Wilson n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur la nomination de Mme O'Neill. Les actions de Lululemon ont chuté de 38 % au cours des 12 derniers mois, réduisant sa valeur boursière à 18,8 milliards de dollars. Elles s'échangeaient à 144.01 dollars dans la matinée de jeudi.

Comme Mme O'Neill ne prendra ses fonctions qu'en septembre, les analystes prévoient que les actions de Lululemon ne bénéficieront que de peu de répit cette année.

"O'Neill pourrait apporter l'expérience nécessaire en matière de produits pour réinitialiser la marque. Mais pour l'instant, les problèmes fondamentaux demeurent: une lutte par procuration en cours qui ajoute de l'incertitude et une productivité élevée qui est loin d'avoir atteint son niveau le plus bas", ont déclaré les analystes de Jefferies.