Lululemon perd l'équilibre, le titre chute de 15%

Lululemon chute de 15% dans les échanges post-Bourse après avoir nettement abaissé ses perspectives annuelles, alors que le spécialiste canadien des vêtements de sport haut de gamme peine toujours à relancer ses ventes en Amérique du Nord et voit désormais le ralentissement gagner ses marchés internationaux.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 2 août a reculé de 4% à 2,42 MdsUSD, légèrement sous les quelque 2,46 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice dilué par action a atteint 2,92 dollars, contre 1,79 dollar anticipé, même si cette forte surprise bénéficiaire doit être relativisée par un remboursement exceptionnel de droits de douane et les intérêts associés, qui ont ajouté 0,86 dollar au BPA.

La détérioration commerciale s'est surtout accentuée, puisque les ventes comparables ont reculé de 9%, contre encore 1% au trimestre précédent, avec une chute de 12% dans les Amériques. Plus préoccupant pour un groupe qui comptait sur son expansion internationale pour compenser la faiblesse de son marché historique, les ventes comparables hors Amériques ont baissé de 6% à devises constantes, tandis qu'en Chine continentale elles ont chuté de 8%, après une progression de 13% au premier trimestre. Dans le même temps, le réseau continue de s'étendre, avec 825 magasins à fin juillet contre 816 trois mois auparavant.

Face à cette dégradation plus généralisée, Lululemon prévoit désormais entre 10,35 et 10,50 MdsUSD de revenus annuels, soit une baisse de 5% à 7%, contre une précédente prévision comprise entre stabilité et recul de 1%, tandis que le BPA est attendu entre 9,48 et 9,73 dollars, contre 10,95 à 11,15 dollars auparavant. Pour le seul troisième trimestre, le groupe anticipe même une contraction des ventes de 10% à 11%.

Cette nouvelle révision intervient trois mois après un premier avertissement qui avait déjà fait chuter le titre de 11%, dans un contexte où Lululemon doit composer avec la concurrence croissante d'Alo Yoga et Vuori ainsi qu'avec un manque de nouveauté de son offre en Amérique du Nord.

Meghan Frank, co-directrice générale par intérim, indique que le groupe adopte désormais une approche plus prudente tout en renforçant son offre produit et ses investissements marketing, alors que Heidi O'Neill prendra les commandes le 8 septembre avec pour mission de relancer une marque dont les difficultés semblent désormais s'étendre au-delà de son marché historique.